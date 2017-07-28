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Обстрел троллейбуса в Гродно: никто из пассажиров не пострадал
28.07.2017 22:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Ни один пассажир не пострадал во время обстрела троллейбуса в Гродно, сообщил директор гродненского троллейбусного управления Виктор Шарейко в эфире телеканала ОНТ.
© Pixabay
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"Никто не пострадал. Все наши пассажиры, которые оплатили проезд, застрахованы. Подвижной состав тоже застрахован", — сказал специалист.
Сам троллейбус находится на ремонте. После замены стекол он снова выйдет на линию.
Директор управления отметил, что водитель транспортного средства поступил так, как того требует должностная инструкция. Не растерявшись, записал данные пассажиров в качестве свидетелей и вызвал наряд милиции.
Троллейбус с пассажирами
В транспортном средстве помимо водителя находилось восемь человек.
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Транспортное средство сейчас находится на ремонте, после чего снова вернется на линию.
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