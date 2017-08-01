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Школьница и пенсионер утонули в Гродненской области

02.08.2017 08:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг — Sputnik. Девочка утонула во время купания в реке Неман в Лидском районе, сообщили в среду в Гродненском областном управлении МЧС.

Школьница и пенсионер утонули в Гродненской области
CC BY-SA 2.0 / Björn Láczay / Styropor
Утонувший в Сморгони 11-летний мальчик плавал на куске пенопласта

Трагедия произошла днем во вторник, 1 августа, в городе Березовка, когда дети купались в реке. Утонувшую девочку обнаружили и извлекли из воды работники ОСВОД. Погибшей оказалась учащаяся ГУО "Березовская средняя школа". Еще одну девочку спасли очевидцы.

Ночью 2 августа на воде в Гродненской области погиб и мужчина. Утонувший человек был обнаружен в Волпянском водохранилище недалеко от деревни Ковали Волковысского района. Погиб пенсионер, который проживал в городском поселке Россь. Очевидцы рассказали, что утопление также произошло при купании.

Утонувшего мужчину нашли сотрудники МЧС и извлекли из воды.

Еще два человека погибли на воде в Речицком и Рогачевском районах. Их тела с акваторий водоемов извлекли работники ОСВОД.

 
Теги: Минск
 
 
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За минувшие сутки в Гродненской области утонули два человека, еще одного спасли очевидцы.

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