Школьница и пенсионер утонули в Гродненской области

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Девочка утонула во время купания в реке Неман в Лидском районе, сообщили в среду в Гродненском областном управлении МЧС.

Трагедия произошла днем во вторник, 1 августа, в городе Березовка, когда дети купались в реке. Утонувшую девочку обнаружили и извлекли из воды работники ОСВОД. Погибшей оказалась учащаяся ГУО "Березовская средняя школа". Еще одну девочку спасли очевидцы.

Ночью 2 августа на воде в Гродненской области погиб и мужчина. Утонувший человек был обнаружен в Волпянском водохранилище недалеко от деревни Ковали Волковысского района. Погиб пенсионер, который проживал в городском поселке Россь. Очевидцы рассказали, что утопление также произошло при купании.

Утонувшего мужчину нашли сотрудники МЧС и извлекли из воды.

Еще два человека погибли на воде в Речицком и Рогачевском районах. Их тела с акваторий водоемов извлекли работники ОСВОД.