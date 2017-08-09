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Прокуроры взялись за коррупционеров-чиновников в Витебской области
10.08.2017 09:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг – Sputnik. Генеральная прокуратура отмечает увеличение числа выявленных преступлений коррупционной направленности в Витебской области.
Для устранения нарушений антикоррупционного законодательства на Витебщине за первые шесть месяцев текущего года было внесено более 320 актов прокурорского надзора.
"В 2017 году в данном регионе выявлено в полтора раза больше коррупционных преступлений, в три раза возросло количество установленных фактов взяточничества", – сообщили Sputnik в четверг в надзорном ведомстве.
По словам собеседников Sputnik, за совершение коррупционных преступлений в области в текущем году к уголовной ответственности привлекли почти 60 чиновников разного уровня.
"Благодаря принятым мерам реально возмещен ущерб на сумму более чем 4,7 миллиона рублей", – сказали в Генпрокуратуре.
В первом полугодии 2017 года прокурорами поддержано государственное обвинение по 36 уголовным делам коррупционной направленности, в том числе по резонансным – в отношении председателя Ушачского сельского исполнительного комитета, главного бухгалтера Поставского райисполкома, совершивших хищения денег путем злоупотребления полномочиями.
Кроме того, прокурорами направлены в суд уголовные дела о взяточничестве, возбужденные в отношении ряда сотрудников налоговых и транспортной инспекций, возбуждены дела о коррупции отдельных руководителей предприятий области. Так, прокурор Россонского района в отношении бывшего директора одного из предприятий возбудил три уголовных дела по фактам получения взяток от представителей юридических лиц.
В текущем году в ходе проверок выявлялись неединичные случаи несоблюдения должностными лицами требований законодательства о порядке предоставления и использовании спонсорской помощи, декларировании доходов, ограничений, установленных законом "О борьбе с коррупцией".
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Уже возбуждены уголовные дела о коррупционных преступлениях в отношении отдельных руководителей предприятий области.
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