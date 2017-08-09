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Прокуроры взялись за коррупционеров-чиновников в Витебской области

10.08.2017 09:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг – Sputnik. Генеральная прокуратура отмечает увеличение числа выявленных преступлений коррупционной направленности в Витебской области.

Прокуроры взялись за коррупционеров-чиновников в Витебской области
© Sputnik/
Количество коррупционных преступлений в Беларуси увеличилось на треть

Для устранения нарушений антикоррупционного законодательства на Витебщине за первые шесть месяцев текущего года было внесено более 320 актов прокурорского надзора.

"В 2017 году в данном регионе выявлено в полтора раза больше коррупционных преступлений, в три раза возросло количество установленных фактов взяточничества", – сообщили Sputnik в четверг в надзорном ведомстве. 

По словам собеседников Sputnik, за совершение коррупционных преступлений в области в текущем году к уголовной ответственности привлекли почти 60 чиновников разного уровня. 

"Благодаря принятым мерам реально возмещен ущерб на сумму более чем 4,7 миллиона рублей", – сказали в Генпрокуратуре. 

В первом полугодии 2017 года прокурорами поддержано государственное обвинение по 36 уголовным делам коррупционной направленности, в том числе по резонансным – в отношении председателя Ушачского сельского исполнительного комитета, главного бухгалтера Поставского райисполкома, совершивших хищения денег путем злоупотребления полномочиями. 

Кроме того, прокурорами направлены в суд уголовные дела о взяточничестве, возбужденные в отношении ряда сотрудников налоговых и транспортной инспекций, возбуждены дела о коррупции отдельных руководителей предприятий области. Так, прокурор Россонского района в отношении бывшего директора одного из предприятий возбудил три уголовных дела по фактам получения взяток от представителей юридических лиц. 

В текущем году в ходе проверок выявлялись неединичные случаи несоблюдения должностными лицами требований законодательства о порядке предоставления и использовании спонсорской помощи, декларировании доходов, ограничений, установленных законом "О борьбе с коррупцией".

 
Теги: Минск
 
 
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Уже возбуждены уголовные дела о коррупционных преступлениях в отношении отдельных руководителей предприятий области.

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