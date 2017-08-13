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Неумевший плавать подросток утонул в Дрибинском районе
14.08.2017 12:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг — Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего подростка в Дрибинском районе, который утонул в реке во время семейного отдыха, сообщили в СК.
Дрибинским районным отделом СК начата проверка по факту утопления 14-летнего мальчика.
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Уже установлено, что 13 августа около 13:00 часов подросток вместе с семьей приехали из деревни Пудовня Дрибинского района на реку Бася, расположенную между деревнями Новождановичи и Яськовщина", — сообщили в Следственном комитете.
По словам собеседников агентства, около 13 часов 40 минут семья находилась на берегу реки, а подросток ходил по воде вдоль берега, плавать он не умел.
"Берега реки имеют крутые склоны и резкие перепады глубин. В какой-то момент ребенок ушел под воду и исчез, после чего отец предпринимал попытки спасти сына. Так как течение было сильным, отец не смог спасти ребенка. Спустя примерно 30 минут тело мальчика обнаружил и извлек из воды отдыхавший рядом мужчина", — рассказали в СК.
Следователи совместно с экспертами Горецкого межрайонного отдела провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся опросы свидетелей.
Предварительная причина смерти ребенка — закрытие дыхательных путей водными массами.
СК обратился к родителям — следите за детьми на водоемах. "Строго соблюдайте правила поведения на воде, обращайте особое внимание на детей, которые не умеют плавать. Предупреждайте детей о возможной опасности, которая подстерегает их на водоемах", — сказали в СК.
Всего за минувшие выходные в Беларуси утонули семь человек, в том числе двое детей.
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Школьник приехал на реку Бася отдыхать с семьей, пока взрослые находились на берегу, подросток ходил по берегу и внезапно ушел под воду.
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