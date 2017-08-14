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Оползень в Сьерра-Леоне убил более 310 человек
14.08.2017 21:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг – Sputnik. Более 300 человек погибли в результате схода оползня и наводнения в Сьерра-Леоне, сообщила компания
© REUTERS Stringer
Ранее СМИ сообщили, что в столице Сьерра-Леоне, городе Фритауне, погибли как минимум 200 человек. По информации газеты Sierra Leone Telegraph, среди жертв оползня около 60 детей.
Вице-президент страны Виктор Бокари Фокс сказал ВВС, что число жертв будет расти.
В настоящее время в городе проводится спасательная операция, по данным местных властей, тела как минимум 200 погибших уже были доставлены в больницы.
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В настоящее время в городе проводится спасательная операция, по данным местных властей, тела как минимум 200 погибших уже были доставлены в больницы.
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