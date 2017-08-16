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Теракт в Барселоне: микроавтобус въехал в толпу, есть раненые

17.08.2017 18:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг – Sputnik. Автомобиль въехал в толпу в центре Барселоны – возле пешеходной улицы Рамбла, в результате инцидента есть раненые, сообщил телеканал 24 Horas.

Полиция Барселоны подтвердила факт, в настоящее время район происшествия оцеплен, закрыты магазины и все станции метро в городе.

Власти настоятельно рекомендуют гражданам не приближаться к месту инцидента, туда прибыли медики, которые оказывают помощь раненым.

Как сообщают очевидцы, водитель машины проехал по пешеходной зоне, после чего автомобиль врезался в киоск. Управлявший транспортным средством человек сбежал с места трагедии, его разыскивают правоохранители.

Официальных данных о количестве людей, раненых во время наезда, в настоящее время пока нет. Как сообщают испанские СМИ, по предварительным данным, погибли два человека.

Полиция Барселоны уже квалифицировала наезд на пешеходов как террористический акт.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти настоятельно рекомендуют гражданам не приближаться к месту инцидента, туда прибыли медики, которые оказывают помощь раненым.

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