Теракт в Барселоне: микроавтобус въехал в толпу, есть раненые

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Автомобиль въехал в толпу в центре Барселоны – возле пешеходной улицы Рамбла, в результате инцидента есть раненые, сообщил телеканал 24 Horas .

Полиция Барселоны подтвердила факт, в настоящее время район происшествия оцеплен, закрыты магазины и все станции метро в городе.

Власти настоятельно рекомендуют гражданам не приближаться к месту инцидента, туда прибыли медики, которые оказывают помощь раненым.

Как сообщают очевидцы, водитель машины проехал по пешеходной зоне, после чего автомобиль врезался в киоск. Управлявший транспортным средством человек сбежал с места трагедии, его разыскивают правоохранители.

Una furgoneta atropella a decenas de personas en #Barcelona pic.twitter.com/MX5ktEp0jE — Antonio Herrero (@1herrero) 17 августа 2017 г.

Официальных данных о количестве людей, раненых во время наезда, в настоящее время пока нет. Как сообщают испанские СМИ, по предварительным данным, погибли два человека.

Полиция Барселоны уже квалифицировала наезд на пешеходов как террористический акт.