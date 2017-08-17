В теракте в Барселоне пострадали граждане 18 стран

МИНСК, 18 авг — Sputnik. По меньшей мере граждане 18 стран пострадали в результате теракта в Барселоне вечером в четверг, сообщили власти Каталонии.



© REUTERS Sergio Perez Удар в сердце Испании: теракты в Барселоне и Камбрильсе

Накануне вечером микроавтобус въехал в толпу людей в самом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. В результате 13 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Ответственность за теракт взяла запрещенная во многих странах мира террористическая группировка ИГ. Были арестованы трое подозреваемых в причастности к организации теракта. Водитель фургона остается на свободе.

Среди жертв теракта оказались граждане Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Румынии, Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии и Алжира. Испанская пресса сообщает, что 15 человек находятся в критическом состоянии.

Информации о гражданах Беларуси, пострадавших во время теракта в Барселоне, нет, сообщило министерство иностранных дел республики в Twitter.

Белорусское посольство в Испании продолжает отслеживать ситуацию. Кроме того, МИД страны рекомендует гражданам Беларуси, отдыхающим или проживающим в столице Каталонии, следовать указаниям властей и выйти на связь с родными и близкими.

Российские СМИ также сообщают об одной россиянке, которая получила легкие ранения во время теракта в Барселоне. Она получила легкие ссадины и от госпитализации отказалась.

МИД Франции сообщил, что в результате теракта в Барселоне пострадало 26 французов, причем 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Ожидается, что в течение дня глава МИД Жан-Ив Ле Дриан посетит Барселону.

В Испании объявлен трехдневный общенациональный траур.