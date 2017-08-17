Фотофакт: Volkswagen перевернулся на проспекте Пушкина в Минске

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Авария произошла днем на пересечении проспекта Пушкина с улицей Харьковской, сообщили в пятницу в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По данным ГАИ, в результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают инспекторы, также прибыл автомобиль скорой медицинской помощи.

Серый Volkswagen, предположительно, после столкновения с внедорожником перевернулся. На фотоснимках с места аварии видно, что легковушка лежит на крыше и получила серьезные повреждения.



© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома Авария на проспекте Пушкина

Также на месте ДТП стоит внедорожник — у него повреждена передняя часть.

Обстоятельства и причина случившегося не уточняются.