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Фотофакт: Volkswagen перевернулся на проспекте Пушкина в Минске
18.08.2017 15:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг — Sputnik. Авария произошла днем на пересечении проспекта Пушкина с улицей Харьковской, сообщили в пятницу в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По данным ГАИ, в результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают инспекторы, также прибыл автомобиль скорой медицинской помощи.
Серый Volkswagen, предположительно, после столкновения с внедорожником перевернулся. На фотоснимках с места аварии видно, что легковушка лежит на крыше и получила серьезные повреждения.
© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Авария на проспекте Пушкина
Также на месте ДТП стоит внедорожник — у него повреждена передняя часть.
Обстоятельства и причина случившегося не уточняются.
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В результате ДТП, которое случилось в столице, один из автомобилей перевернулся и оказался под светофором.
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