Десятилетняя девочка умерла в реанимации больницы в Полоцке

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Десятилетняя девочка скончалась в реанимационном отделении в Полоцкой городской больницы, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.



© Sputnik/ Наталья Селиверстова Новорожденный мальчик умер в больнице Мяделя

Трагедия в больнице произошла 2 августа, в Следственный комитет по факту обратились с заявлением родители умершего ребенка.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза, по ее результатам будет установлена причина смерти девочки", – сказала Сахарова.

Он также уточнила, что из учреждения здравоохранения следователями была изъята медицинская документация. Сейчас сотрудники СК проводят опрос медработников и свидетелей.

По словам представителя УСК, результаты проверки озвучат после проведения всех следственных мероприятий.