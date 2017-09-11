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Десятилетняя девочка умерла в реанимации больницы в Полоцке
11.09.2017 15:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен – Sputnik. Десятилетняя девочка скончалась в реанимационном отделении в Полоцкой городской больницы, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Трагедия в больнице произошла 2 августа, в Следственный комитет по факту обратились с заявлением родители умершего ребенка.
"Назначена судебно-медицинская экспертиза, по ее результатам будет установлена причина смерти девочки", – сказала Сахарова.
Он также уточнила, что из учреждения здравоохранения следователями была изъята медицинская документация. Сейчас сотрудники СК проводят опрос медработников и свидетелей.
По словам представителя УСК, результаты проверки озвучат после проведения всех следственных мероприятий.
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Из учреждения здравоохранения следователями была изъята медицинская документация, сейчас сотрудники СК проводят опрос медработников и свидетелей.
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