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Десятилетняя девочка умерла в реанимации больницы в Полоцке

11.09.2017 15:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 сен – Sputnik. Десятилетняя девочка скончалась в реанимационном отделении в Полоцкой городской больницы, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Десятилетняя девочка умерла в реанимации больницы в Полоцке
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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Трагедия в больнице произошла 2 августа, в Следственный комитет по факту обратились с заявлением родители умершего ребенка.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза, по ее результатам будет установлена причина смерти девочки", – сказала Сахарова.

Он также уточнила, что из учреждения здравоохранения следователями была изъята медицинская документация. Сейчас сотрудники СК проводят опрос медработников и свидетелей. 

По словам представителя УСК, результаты проверки озвучат после проведения всех следственных мероприятий.

 
Теги: Минск
 
 
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Из учреждения здравоохранения следователями была изъята медицинская документация, сейчас сотрудники СК проводят опрос медработников и свидетелей.

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