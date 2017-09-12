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В Бресте нашли нашли убийц, расчленивших тело женщины 14 лет назад

12.09.2017 12:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 12 сен – Sputnik. Женщина, расчлененное тело которой было обнаружено в Брестском районе в 2003 году, стала жертвой "черных риелторов", сообщил журналистам начальник управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов.

В Бресте нашли нашли убийц, расчленивших тело женщины 14 лет назад
© Flickr/ Courtney Nash
УВД: расчлененный труп обнаружен под Барановичами

В 2003 году на территории Брестского района был найнен расчлененный труп неустановленной гражданки. Дело оставалось нераскрытым на протяжении более десяти лет.

"Потерпевшей оказалась 37-летняя жительница Российской Федерации. А когда стали исследовать ее личность и материальное положение, было установлено, что у нее в собственности в Москве имелась квартира, а образ жизни был аморальным", – рассказал начальник УСК по Брестской области.

Потерпевшая стала жертвой "черных риелторов" – 39-летнего и 35-летнего жителей Курска. Они под предлогом обмена жилья завладели квартирой, потом пригласили ее на выходные в Брест, где совершили убийство, а труп расчленили. Затем подозреваемые вернулись в Россию.

"Эти двое в настоящее время находятся в местах отбывания наказаний в России. Они осуждены уже к лишению свободы на срок свыше 20 лет за совершение таких же действий на территории России. Это был просто один из эпизодов их деятельности", – добавил Рахманов.

Брестские следователи отправили дело в Российскую Федерацию для осуществления уголовного преследования этих граждан.

 
Теги: Брест
 
 
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Следователям удалось установить личность погибшей и выйти на серию таких же преступлений.

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