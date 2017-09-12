В Барановичском районе 53-летний мужчина отравился угарным газом в своем погребе

В Барановичском районе проводится проверка по факту смерти 53-летнего мужчины. По предварительной версии он отравился угарным газом, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Сообщение об инциденте в милицию поступило в 9.22. Погибший проживал с матерью в деревне Деколы. Женщина пояснила, что в пятницу, 8 сентября ее сын положил в погребе дымящиеся тряпки, которые они жгли в корзине для отпугивания грызунов. 12 сентября ее сын спустился в погреб, достал оттуда корзину, передал матери и упал.

Соседи достали находящегося без сознания мужчину и оказывали первую помощь. К сожалению спасти его не удалось. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Точную причину смерти мужчины установят эксперты.