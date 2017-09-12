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Самолет "Белавиа" опоздал на 15 часов из-за поломки

12.09.2017 19:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 сен — Sputnik. Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", совершавший рейс из Антальи (Турция) в Минск, опоздал на 15 часов из-за поломки на борту, сообщает портал SB.BY.

Рейс BRU8202 Анталья — Минск должен был приземлиться в Национальном аэропорту 11 сентября в 23:20, но опоздал и прилетел 12 сентября в 14:48.

Как пояснили в авиакомпании, экипаж перед вылетом обнаружил техническую неисправность самолета. Командиром было принято решение вернуться на стоянку аэропорта, где сотрудники местных компаний, оказывающих техподдержку, выявили поломку. Специалисты посоветовали отправить в Анталью резервный самолет, также в Турцию были направлены сотрудники "Белавиа" для устранения неисправности.

Чтобы подготовить внеплановый рейс, ушло достаточно времени, из-за чего пассажиры не смогли улететь в Беларуси в тот же день. Турецкая сторона разместила всех людей в гостиницы и накормила.

Гендиректор "Белавиа" Анатолий Гусаров принес всем пассажирам извинения за предоставленные неудобства.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 12 сен — Sputnik. Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", совершавший рейс из Антальи (Турция) в Минск, опоздал на 15 часов из-за поломки на борту, сообщает...

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