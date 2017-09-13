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Убийство возле школы в Минске: девушке было нанесено 60 ударов ножом

13.09.2017 16:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 сен – Sputnik. Убитая на территории одной из школ Минска девушка получила более 60 ударов ножом, сообщил в среду журналистам начальник столичного УСК Дмитрий Конопляник.

Убийство возле школы в Минске: девушке было нанесено 60 ударов ножом
© Pixabay
Девушку убили ночью на территории одной из школ Минска

Инцидент в Московском районе Минска произошел ночью 8 сентября: 22-летний молодой человек напал на двух девушек, в результате чего одна из них погибла. Злоумышленника сотрудникам милиции удалось оперативно задержать.

"У него дома изъято значительное количество предметов, предназначенных для нанесения телесных повреждений", – цитирует БелТА слова Конопляника.

Представитель УСК также подчеркнул, что молодой человек имел определенную подготовку и знал некоторые приемы. По словам Конопляника, погибшей злоумышленник нанес ножом более 60 ударов. 

В настоящее время нападавший задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство при отягчающих обстоятельствах). Свою вину молодой человек признал, с ним проводятся необходимые следственные действия.

По информации УСК, ранее задержанный попадал в поле зрения правоохранительных органов: привлекался к ответственности за распитие спиртного, мелкое хулиганство и уклонение от призыва на службу.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее задержанный попадал в поле зрения правоохранительных органов: привлекался к ответственности за распитие спиртного, мелкое хулиганство и уклонение от...

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