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Уснувший за рулем водитель врезался в автобус в Минске

14.09.2017 11:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 сен – Sputnik. Водитель легкового автомобиля пострадал в результате столкновения с автобусом в Минске, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Уснувший за рулем водитель врезался в автобус в Минске
© Фото: ВКонтакте / Привет сейчас | Гомель
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Авария произошла 14 сентября в 09:50 на улице Казимировской в микрорайоне Каменная горка.

"Водитель, управлявший автомобилем Peugeot, по предварительной информации уснул за рулем, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автобусом", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в результате столкновения автомобилист получил травмы.

В настоящее время сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В настоящее время сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.

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