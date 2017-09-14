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Уснувший за рулем водитель врезался в автобус в Минске
14.09.2017 11:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен – Sputnik. Водитель легкового автомобиля пострадал в результате столкновения с автобусом в Минске, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла 14 сентября в 09:50 на улице Казимировской в микрорайоне Каменная горка.
"Водитель, управлявший автомобилем Peugeot, по предварительной информации уснул за рулем, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автобусом", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что в результате столкновения автомобилист получил травмы.
В настоящее время сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.
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В настоящее время сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.
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