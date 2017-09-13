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В Рогачевском районе после уборки картофеля среди клубней нашли гранату
Саперы выезжали в агрогородок Тихиничи (Рогачевский район). Там на сортировочной станции среди картошки нашли гранату Ф-1. Подробности
Перебирая картофель рабочие увидели среди клубней подозрительную «железяку». Саперно-пиротехическая группа войсковой части 5527 опознала в находке ручную гранату Ф-1.
Через два часа помощь специалистов потребовалась в лесу у деревни Калиновка и Крапивка (Бобруйского района). Там грибник нашел 45-мм артиллерийский снаряд и 50-мм минометную мину.
Все находки относятся к периоду Второй мировой войны. Они уничтожены на безопасном расстоянии от населенных пунктов.
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А в Бобруйском районе грибник нашел в лесу мину и снаряд.
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