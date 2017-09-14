Двое заблудившихся грибников в Могилевской области после суток в лесу попали в реанимацию

Двоим заблудившимся в лесах Могилевской области пенсионерам понадобилась экстренная госпитализация. Пожилых людей нашли спасатели. Еще одного мужчину ищут до сих пор — 70-летний грибник заплутал в лесах Могилевского района около деревни Залесье, сообщили в УВД Могоблисполкома .



Фото: УВД Могоблисполкома

Только 14 сентября в лесах региона потерялись 7 человек. 54-летняя женщина заблудилась в лесу возле деревни Вишневки Бобруйского района. А вечером в лесу около деревни Борки-1 Шкловского района потерялись пенсионерка, ее муж и знакомая. Их нашли быстро, в медпомощи грибники не нуждались, сообщили в МЧС .

А вот двоих грибников пришлось срочно госпитализировать — к тому моменту как их нашли спасатели, они провели ночь в лесу. 54-летняя женщина отправилась за грибами около деревни Паливники Белыничского района. В 19.00 она позвонила родственникам и сообщила, что заблудилась. Через 40 минут об этом сообщили в милицию. Пенсионерка до полуночи оставалась на связи, говорила, что слышит машину МЧС, однако из-за усталости самостоятельно выйти к ней не может. В 6 утра 15 сентября милиционеры нашли ее в бессознательном состоянии и вместе с сыном пенсионерки вынесли на руках к машине скорой помощи. Пострадавшую доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Сутки без еды и воды провел в лесу 70-летний пенсионер. Он ушел за грибами в лес около деревни Селец Белыничского района около 7 утра. Лишь поздно вечером родственники обратились в милицию. Несмотря на то, что поиски организовали сразу же, обнаружить мужчину удалось только 15 сентября в 7.30. Пенсионер сильно ослаб и был доставлен в реанимацию.

До сих пор в Могилевском районе ищут 70-летнего жителя деревни Залесье. Он ушел за грибами утром 14 сентября и не взял с собой мобильный телефон. С 8 утра 15 августа лес прочесывают около 50 человек. Поиски будут продолжаться, пока мужчину не найдут.

С начала года в лесах Могилевской области потерялись 22 человека, отметил замначальника управления по разыскной работе УВД Могилевского облисполкома Сергей Нагорный. Трое ушедших в лес были найдены погибшими.

Отправляясь в лес за грибами, следует брать с собой полностью заряженный мобильный телефон, запас еды и воды. А если теряется в лесу родственник, следует сразу же вызывать спасателей, не тратя время на самостоятельные поиски, которые могут закончиться неудачей, отметил Сергей Нагорный.