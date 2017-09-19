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Пропавшего в Беловежской пуще мальчика ищут уже около тысячи человек

19.09.2017 19:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 сен – Sputnik. Около тысячи человек подключились к поискам в Беловежской пуще пропавшего 10-летнего Максима Мархалюка, сообщили во вторник волонтеры ПСО "Ангел".

Пропавшего в Беловежской пуще мальчика ищут уже около тысячи человек
© Pixabay
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Мальчик, живущий в деревне Новый Двор (Свислочский район), ушел в пущу 16 сентября и домой не вернулся. Предположительно, он до сих пор может находиться в лесу. Сейчас его поиски ведут не только волонтеры ПСО, но и милиция, а также спасатели МЧС и местные жители.

Сообщается, что в настоящее время количество людей, участвующих в поисковых мероприятиях в пуще, достигло тысячи человек.

Судя по комментариям на официальных страницах ПСО "Ангел" в социальных сетях, в пущу едут неравнодушные люди не только из Гродненской области, но и Минска, Брестской и Гомельской областей.

По данным волонтеров, поиски мальчика не будут прекращаться даже ночью, поскольку нельзя терять времени – ребенок находится в лесу уже достаточно долго.

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Теги: Минск
 
 
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Поиски мальчика не будут прекращаться даже ночью, поскольку нельзя терять времени – ребенок находится в лесу уже достаточно долго.

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