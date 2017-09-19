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В Гомеле 13-летняя девочка упала с шестого этажа "недостроя" - ребенок в реанимации

20.09.2017 16:14 — ЧП | Tut.by  
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Происшествие случилось вечером 18 сентября на площадке недостроенного здания корпуса областной больницы на улице Братьев Лизюковых.

На территорию «недостроя» проникла компания ребят. Одна из школьниц поднималась по лестничным ступенькам, но оступилась — ребенок пролетел четыре пролета и упал на площадку второго этажа. Дети сразу же вызвали скорую.

— Восьмиклассницу доставили в реанимацию областной клинической больницы, возле которой и находится закрытая стройплощадка. У девочки многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести, — рассказал TUT.BY официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В настоящее время проводится проверка, милиция устанавливает всех участников инцидента и очевидцев произошедшего.

 
 
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На территорию "недостроя" проникла компания ребят. Одна из школьниц поднималась по лестничным ступенькам наверх, но оступилась - ребенок пролетел четыре пролета и...

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