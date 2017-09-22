МЧС о пропавшем в пуще мальчике: будем искать до любого результата

МИНСК, 23 сен — Sputnik. Пропавшего в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка продолжат искать до тех пор, пока не будет получен результат, сказал в субботу в эфире телеканала ОНТ заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Беларуси Сергей Леонов.

"Там, где прошли наши работники, сотрудники министерств обороны и внутренних дел — за эту территорию мы несем определенную ответственность. По крайней мере, там потерявшегося мы не обнаружили. Будем работать до определенного результата. Когда будет любой результат", — сказал Сергей Леонов.

В эфире прозвучало, что милиция также прорабатывает криминальную версию исчезновения ребенка.

Юного жителя деревни Новый Двор Максима Мархалюка ищут уже восьмые сутки. Мальчик пропал 16 сентября: ушел за грибами в Беловежскую пущу и не вернулся домой.

Для поиска ребенка в небо поднимаются вертолеты. Саму территорию проверяют с помощью тепловизоров. В поисково-спасательной операции в субботу участвуют две тысячи человек — сотрудники правоохранительных органов, МЧС, волонтеры Белорусского общества Красного креста и ПСО "Ангел", а также местные жители.