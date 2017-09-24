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Четвертое мощное землетрясение произошло у берегов Мексики

24.09.2017 17:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 сен — Sputnik. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Мексики, проинформировал Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Четвертое мощное землетрясение произошло у берегов Мексики
© RUPTLY.
Волонтеры в Мехико помогают пострадавшим от землетрясения животным

Подземные толчки зафиксированы в воскресенье утром по местному времени (около 13:00 по минскому). Эпицентр находился в 51 километре к югу от города Паредон в штате Чьяпас. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров. Есть ли жертвы, пока неизвестно.

Это уже четвертое землетрясение в Мексике. Первые толчки магнитудой 7,1 произошли во вторник. В результате погибли более 300 человек, сотни зданий оказались разрушены. Землетрясение произошло на юге страны, однако сильные толчки дошли и до столицы Мехико, где оказались разрушены 44 дома, а под обломками обнаружили тела больше полутора сотен человек. Кроме того, на этой неделе сейсмологи зафиксировали еще два землетрясения магнитудой 5,8 и 6,1.

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