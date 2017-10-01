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"Газель" переехала лежащего на дороге в Стародорожском районе мужчину

02.10.2017 13:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт – Sputnik. Мужчина погиб в результате наезда на него в Стародорожском районе микроавтобуса ГАЗ, сообщили Sputnik в Государственном комитете судебных экспертиз.

"Газель" переехала лежащего на дороге в Стародорожском районе мужчину
© Фото: ГАИ Гродно
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ДТП произошло около 04:30 в понедельник 2 октября на улице Ленина в агрогородке Щитковичи.

"Водитель автомобиля ГАЗ совершил наезд на лежащего на проезжей части жителя деревни Заполье", – сказали в ГКСЭ.

В комитете уточнили, что в населенный пункт прибыла бригада скорой, однако от полученных травм мужчина скончался. На место выезжал экспертом ГКСЭ для фиксации необходимых для установления обстоятельств ДТП следов.

По факту аварии будут назначены экспертизы, по результатам которых будет установлено, имел ли водитель возможность предотвратить наезд на пешехода.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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По факту аварии будут назначены экспертизы, по результатам которых будет установлено, имел ли водитель возможность предотвратить наезд на пешехода.

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