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Женщина выпала из окна Брестского областного онкодиспансера
В Брестском областном онкодиспансере из окна четвертого этажа выпала санитарка, сообщили в милиции региона.
О несчастном случае в милицию сообщил врач медучреждения. Он рассказал, что сегодня около 6.30 из окна на четвертом этаже выпала женщина 1980 года рождения. От полученных травм она скончалась.
Сейчас милиция и следователи выясняют обстоятельства происшествия. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера, а произошла по неосторожности.
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По предварительным данным, это несчастный случай.
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