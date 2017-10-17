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Женщина выпала из окна Брестского областного онкодиспансера

17.10.2017 11:29 — ЧП | Tut.by  
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В Брестском областном онкодиспансере из окна четвертого этажа выпала санитарка, сообщили в милиции региона.

О несчастном случае в милицию сообщил врач медучреждения. Он рассказал, что сегодня около 6.30 из окна на четвертом этаже выпала женщина 1980 года рождения. От полученных травм она скончалась.

Сейчас милиция и следователи выясняют обстоятельства происшествия. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера, а произошла по неосторожности.

 
 
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По предварительным данным, это несчастный случай.

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