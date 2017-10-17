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Солдатские матери подключились к расследованию дела о гибели Коржича
18.10.2017 19:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт — Sputnik. Комитет солдатских матерей подключился к расследованию гибели военнослужащего в Печах, сообщил телеканал "Беларусь 1".
© Sputnik / Виктор Толочко
Как было озвучено в новостном сюжете, члены белорусской общественной организации встретились в среду с командованием и личным составом 72-го гвардейского учебного центра в Печах. Они также пообщались с сослуживцами
"Есть такие силы у нас, которые хотят использовать вот этот несчастный случай, вот эту боль нашу общую за этого парня и за мать этого мальчика. Не нужно это использовать в своих корыстных целях", — заявила председатель Республиканского комитета Белорусской общественной организации солдатских матерей Галина Чигринова.
В свою очередь член Белорусского союза офицеров, зампредседателя Международного союза советских офицеров Георгий Атаманов отметил, что очень важно сохранить стабильность, уважение друг к другу и понимание.
"А те, кто этого не понимает, и действительно имеют место какие-то правонарушения, они должны ответить по закону", — заявил Атаманов.
Также сегодня глава оборонного ведомства генерал-лейтенант
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Также сегодня глава оборонного ведомства впервые прокомментировал гибель солдата-срочника Александра Коржича в воинской части в Печах под Борисовом.
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