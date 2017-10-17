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Солдатские матери подключились к расследованию дела о гибели Коржича

18.10.2017 19:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Комитет солдатских матерей подключился к расследованию гибели военнослужащего в Печах, сообщил телеканал "Беларусь 1".

Солдатские матери подключились к расследованию дела о гибели Коржича
© Sputnik / Виктор Толочко
Равков о трагедии в Печах: виновные не уйдут от ответственности

Как было озвучено в новостном сюжете, члены белорусской общественной организации встретились в среду с командованием и личным составом 72-го гвардейского учебного центра в Печах. Они также пообщались с сослуживцами погибшего солдата.

"Есть такие силы у нас, которые хотят использовать вот этот несчастный случай, вот эту боль нашу общую за этого парня и за мать этого мальчика. Не нужно это использовать в своих корыстных целях", — заявила председатель Республиканского комитета Белорусской общественной организации солдатских матерей Галина Чигринова.

В свою очередь член Белорусского союза офицеров, зампредседателя Международного союза советских офицеров Георгий Атаманов отметил, что очень важно сохранить стабильность, уважение друг к другу и понимание.

"А те, кто этого не понимает, и действительно имеют место какие-то правонарушения, они должны ответить по закону", — заявил Атаманов.

Также сегодня глава оборонного ведомства генерал-лейтенант Андрей Равков впервые прокомментировал гибель солдата-срочника Александра Коржича в воинской части в Печах под Борисовом. Министр выразил соболезнования родственникам погибшего, а также заявил, что лица, виновные в этой трагедии, понесут наказание. Кроме того, Равков обратился ко всем родителями, чьи дети служат или готовятся к службе в Вооруженных силах.

 
Теги: Минск
 
 
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Также сегодня глава оборонного ведомства впервые прокомментировал гибель солдата-срочника Александра Коржича в воинской части в Печах под Борисовом.

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