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Внедорожник въехал в толпу в центре Харькова: погибли пять человек
18.10.2017 22:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт — Sputnik. Внедорожник Lexus сбил пешеходов в центре украинского Харькова, есть погибшие и пострадавшие, сообщила полиция Харьковской области.
По информации правоохранителей, трагедия произошла в среду около 20:45. Автомобиль въехал в группу людей, стоявших на тротуаре и ожидавших зеленого сигнала светофора.
"В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили травмы разной степени тяжести", — говорится в сообщении полиции.
Водитель внедорожника задержан. На месте аварии работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал в
"На перекрестке ул. Сумской и ул. Бурсацкий спуск автомобиль "Лексус" под управлением женщины-водителя 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль "Фольксваген Туарег", — говорится в сообщении Геращенко.
По его словам, в результате столкновения "Лексус" выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов.
Водители обоих транспортных средств остались живы.
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Внедорожник на большой скорости врезался в автомобиль, после чего вылетел на тротуар, где в этот момент находились десятки пешеходов.
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