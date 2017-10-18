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В Витебске пенсионер ограбил ребенка прямо в магазине

19.10.2017 11:13 — ЧП | Tut.by  
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В Витебске пенсионер ради спиртного ограбил ребенка в продуктовом магазине возле кассы, сообщили в милиции региона.

Происшествие случилось днем в крупном магазине по Московскому проспекту. 80-летний пенсионер увидел 5 рублей сдачи, которую мальчик получил после расчета за покупки. Деньги мужчина отобрал у 9-летнего ребенка прямо возле кассы, но продавец этого не увидела, так как отвлеклась на других покупателей.

О случившемся факте в милицию сообщил отчим пострадавшего. Сотрудники смогли оперативно задержать злоумышленника, деньги которому, как оказалось, срочно понадобились на спиртное. Алкоголь он купил в этом же магазине.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело за грабеж. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

 
Теги: Витебск
 
 
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Пенсионер увидел 5 рублей сдачи, которую мальчик получил после расчета за покупки - и отобрал их прямо у кассы.

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