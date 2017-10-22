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ДТП с такси на Кальварийской: водитель BMW объявлен в розыск
23.10.2017 18:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Гражданин России, участвовавший в ДТП на улице Кальварийской, объявлен в розыск, сообщила Sputnik официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.
Резонансное ДТП в Минске произошло в начале октября — BMW 650 под управлением пьяного водителя врезался в Opel Astra службы такси. В результате таксист госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии.
"В ходе установления обстоятельств произошедшего следствием в отношении водителя BMW дополнительно было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Республики Беларусь", — рассказала Гончарова.
Она отметила, что фигуранту дела предъявлено обвинение заочно по ч.3 ст. 159 и ч.4 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси. Следствию известно возможное место нахождения разыскиваемого.
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Пострадавший таксист по-прежнему находится в больнице, состояние его расценивается как тяжелое.
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