ДТП с такси на Кальварийской: водитель BMW объявлен в розыск

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Гражданин России, участвовавший в ДТП на улице Кальварийской, объявлен в розыск, сообщила Sputnik официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.

Резонансное ДТП в Минске произошло в начале октября — BMW 650 под управлением пьяного водителя врезался в Opel Astra службы такси. В результате таксист госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии.

"В ходе установления обстоятельств произошедшего следствием в отношении водителя BMW дополнительно было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Республики Беларусь", — рассказала Гончарова.

Она отметила, что фигуранту дела предъявлено обвинение заочно по ч.3 ст. 159 и ч.4 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси. Следствию известно возможное место нахождения разыскиваемого.