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В Петриковском районе нашли еще одну заблудившуюся в лесу пенсионерку. И снова поздно

25.10.2017 13:01 — ЧП | Tut.by  
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Жительница деревни Петравичи ушла в лес еще 11 октября. Ее искали родственники, соседи, волонтеры и милиция. Нашли спустя две недели. Но поздно.


Анастасия Михайловна ушла из деревни 11 октября днем. Соседке сказала, что отправляется в лес за еловыми лапками, чтобы накрыть ими чеснок. Когда на следующий день не вышла к приехавшей в деревню автолавке, сельчане забеспокоились и позвонили родственникам.

Вчера солдаты обследовавшие лес, сначала нашли еловые лапки, а затем и тело пенсионерки, сообщили в УВД.

Напомним, это уже вторая жертва леса за последние дни. Сегодня стало известно о гибели еще одной пенсионерки из Гомеля, тело которой нашли в лесу недалеко от деревни Шарпиловка.

 
Теги: Гомель
 
 
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Жительница деревни Петравичи ушла в лес еще 11 октября. Ее искали родственники, соседи, волонтеры и милиция. Нашли спустя две недели. Но поздно.

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