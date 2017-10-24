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В Петриковском районе нашли еще одну заблудившуюся в лесу пенсионерку. И снова поздно
Жительница деревни Петравичи
Анастасия Михайловна ушла из деревни 11 октября днем. Соседке сказала, что отправляется в лес за еловыми лапками, чтобы накрыть ими чеснок. Когда на следующий день не вышла к приехавшей в деревню автолавке, сельчане забеспокоились и позвонили родственникам.
Вчера солдаты обследовавшие лес, сначала нашли еловые лапки, а затем и тело пенсионерки, сообщили в УВД.
Напомним, это уже вторая жертва леса за последние дни. Сегодня
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Жительница деревни Петравичи ушла в лес еще 11 октября. Ее искали родственники, соседи, волонтеры и милиция. Нашли спустя две недели. Но поздно.
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Архив (ЧП)
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