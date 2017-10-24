В Петриковском районе нашли еще одну заблудившуюся в лесу пенсионерку. И снова поздно

Жительница деревни Петравичи ушла в лес еще 11 октября. Ее искали родственники, соседи, волонтеры и милиция. Нашли спустя две недели. Но поздно.





Анастасия Михайловна ушла из деревни 11 октября днем. Соседке сказала, что отправляется в лес за еловыми лапками, чтобы накрыть ими чеснок. Когда на следующий день не вышла к приехавшей в деревню автолавке, сельчане забеспокоились и позвонили родственникам.

Вчера солдаты обследовавшие лес, сначала нашли еловые лапки, а затем и тело пенсионерки, сообщили в УВД.

Напомним, это уже вторая жертва леса за последние дни. Сегодня стало известно о гибели еще одной пенсионерки из Гомеля, тело которой нашли в лесу недалеко от деревни Шарпиловка.