Лобовое ДТП под Могилевом: в больнице 5 человек, в том числе ребенок

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Пять человек, в том числе двухлетний ребенок, пострадали в результате лобового ДТП под Могилевом, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.



© Фото: ГАИ Минского района Жертва снега: девушка-водитель погибла под Минском в ДТП с автобусом

Авария была зафиксирована около 07:45 в четверг на автодороге Могилев – Чаусы, в пяти километрах от областного центра.

"Произошло столкновение автомашины Volkswagen Passat и Toyota Picnic. В результате происшествия пострадало пять человек, среди которых двухлетняя девочка", – сказала Соленюк.

Она также уточнила, что все пострадавшие были скорой доставлены в больницу для оказания помощи.

В настоящее время на месте аварии работают следователи совместно с сотрудниками ГАИ и экспертами, которые выясняют причины произошедшего на дороге.

В управлении просят граждан, которые стали свидетелями ДТП, обратиться в УСК по телефонам: (0222) 298-262 или +375(33)399-40-04.