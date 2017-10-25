|
Лобовое ДТП под Могилевом: в больнице 5 человек, в том числе ребенок
26.10.2017 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт – Sputnik. Пять человек, в том числе двухлетний ребенок, пострадали в результате лобового ДТП под Могилевом, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
© Фото: ГАИ Минского района
Авария была зафиксирована около 07:45 в четверг на автодороге Могилев – Чаусы, в пяти километрах от областного центра.
"Произошло столкновение автомашины Volkswagen Passat и Toyota Picnic. В результате происшествия пострадало пять человек, среди которых двухлетняя девочка", – сказала Соленюк.
Она также уточнила, что все пострадавшие были скорой доставлены в больницу для оказания помощи.
В настоящее время на месте аварии работают следователи совместно с сотрудниками ГАИ и экспертами, которые выясняют причины произошедшего на дороге.
В управлении просят граждан, которые стали свидетелями ДТП, обратиться в УСК по телефонам: (0222) 298-262 или +375(33)399-40-04.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время на месте аварии работают следователи совместно с сотрудниками ГАИ и экспертами, которые выясняют причины произошедшего на дороге.
|
Архив (ЧП)
Комментарии