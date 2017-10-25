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Лобовое ДТП под Могилевом: в больнице 5 человек, в том числе ребенок

26.10.2017 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт – Sputnik. Пять человек, в том числе двухлетний ребенок, пострадали в результате лобового ДТП под Могилевом, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Лобовое ДТП под Могилевом: в больнице 5 человек, в том числе ребенок
© Фото: ГАИ Минского района
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Авария была зафиксирована около 07:45 в четверг на автодороге Могилев – Чаусы, в пяти километрах от областного центра.

"Произошло столкновение автомашины Volkswagen Passat и Toyota Picnic. В результате происшествия пострадало пять человек, среди которых двухлетняя девочка", – сказала Соленюк.

Она также уточнила, что все пострадавшие были скорой доставлены в больницу для оказания помощи.

В настоящее время на месте аварии работают следователи совместно с сотрудниками ГАИ и экспертами, которые выясняют причины произошедшего на дороге.

В управлении просят граждан, которые стали свидетелями ДТП, обратиться в УСК по телефонам: (0222) 298-262 или +375(33)399-40-04.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В настоящее время на месте аварии работают следователи совместно с сотрудниками ГАИ и экспертами, которые выясняют причины произошедшего на дороге.

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