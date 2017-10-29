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В Кировском районе мужчина получил ожоги 50% тела, разжигая газовую плиту

30.10.2017 12:49 — ЧП | Tut.by  
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Житель деревни Мышковичи Кировского района попал в реанимацию с серьезными ожогами — 50% тела. Мужчина пытался разжечь конфорку газовой плиты, сообщили в МЧС. На тот момент он был пьян.


Фото: pixabay.com

В больницу 49-летний мужчина попал 28 октября в 18.22. Ему поставили диагноз «термический ожог пламенем 50% тела 1−4 степени». Пострадали грудная клетка, верхние конечности, голова.

Скорую вызвали соседи — мужчина выбежал на улицу за помощью. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ожоги мужчина получил из-за вспышки газовоздушной смеси. Пожара не было.

 
 
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