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ДТП с полковником милиции под Лидой: возбуждено уголовное дело

01.11.2017 09:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено по факту травмирования женщины автомобилем, за рулем которого находился заместитель начальника УВД Гродненского областного исполкома, сообщил портал АвтоГродно со ссылкой на официального представителя УВД Евгения Дудко.

ДТП с полковником милиции под Лидой: возбуждено уголовное дело
© Фото: УСК по Витебской области
Полковник милиции Гродненского УВД на авто сбил женщину

ДТП произошло вечером 27 октября в городе Березовка, расположенном в Лидском районе: машина, управлял которой 44-летний полковник милиции – начальник милиции общественной безопасности, сбила женщину-пешехода.

По информации Дудко, по факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси – нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. В настоящее время его расследованием занимаются сотрудники Следственного комитета.

Представитель УВД уточнил, что сразу после совершения наезда милиционер оказал женщине первую помощь и вызвал на место ДТП неотложку, а также ГАИ.

Как ранее сообщал Sputnik, в аварии пешеход получила перелом ноги. В настоящее время она находится в больнице, ее состояние врачами оценивается как стабильное.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сразу после совершения наезда милиционер оказал женщине первую помощь и вызвал на место ДТП неотложку, а также ГАИ.

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