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ДТП с полковником милиции под Лидой: возбуждено уголовное дело
01.11.2017 09:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено по факту травмирования женщины автомобилем, за рулем которого находился заместитель начальника УВД Гродненского областного исполкома, сообщил портал
ДТП произошло вечером 27 октября в городе Березовка, расположенном в Лидском районе: машина, управлял которой 44-летний полковник милиции – начальник милиции общественной безопасности,
По информации Дудко, по факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси – нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. В настоящее время его расследованием занимаются сотрудники Следственного комитета.
Представитель УВД уточнил, что сразу после совершения наезда милиционер оказал женщине первую помощь и вызвал на место ДТП неотложку, а также ГАИ.
Как ранее сообщал Sputnik, в аварии пешеход получила перелом ноги. В настоящее время она находится в больнице, ее состояние врачами оценивается как стабильное.
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Сразу после совершения наезда милиционер оказал женщине первую помощь и вызвал на место ДТП неотложку, а также ГАИ.
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