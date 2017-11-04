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Гибель школьницы в Брестской области: тело девочки нашел ее брат

04.11.2017 21:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства гибели 14-летней девочки в Брестской области, сообщили Sputnik в субботу в областном управлении Следственного комитета.

Гибель школьницы в Брестской области: тело девочки нашел ее брат
© Sputnik / Виктор Толочко
Тело мужчины в петле обнаружено в лесу под Минском

Ранее сообщалось, что тело девочки несколько дней назад обнаружил в хозпостройке ее младший брат, после чего о происшествии сообщили в милицию.

"Предварительная версия (гибели школьницы — Sputnik) — суицид", — рассказали в УСК.

Там отметили, что в рамках предварительного расследования опрошены родные погибшей, а также одноклассники и знакомые. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По информации правоохранительных органов, семья девочки характеризуется положительно, сама школьница на учете не состояла, замечаний от школьных учителей не имела.

 
Теги: Минск
 
 
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Предварительная версия гибели школьницы, по информации правоохранителей – самоубийство.

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