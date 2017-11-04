Гибель школьницы в Брестской области: тело девочки нашел ее брат

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства гибели 14-летней девочки в Брестской области, сообщили Sputnik в субботу в областном управлении Следственного комитета.



© Sputnik / Виктор Толочко Тело мужчины в петле обнаружено в лесу под Минском

Ранее сообщалось, что тело девочки несколько дней назад обнаружил в хозпостройке ее младший брат , после чего о происшествии сообщили в милицию.

"Предварительная версия (гибели школьницы — Sputnik) — суицид", — рассказали в УСК.

Там отметили, что в рамках предварительного расследования опрошены родные погибшей, а также одноклассники и знакомые. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По информации правоохранительных органов, семья девочки характеризуется положительно, сама школьница на учете не состояла, замечаний от школьных учителей не имела.