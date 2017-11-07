Водитель в Брестском районе насмерть сбил односельчанина и сбежал

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Брестском районе водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



© Фото: МЧС Беларуси Skoda в Марьиной Горке снесла столб и перевернулась

Авария произошла накануне около 23:30 на 25-м километре автодороги Н-134 "Жабинка – Мотыкалы" вблизи деревни Зеленец.

"По предварительной информации, 32-летний житель деревни Вистычи, управляя автомобилем Audi А6, совершил наезд на 36-летнего односельчанина", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, от полученных травм пешеход скончался на месте, а водитель машины с места аварии скрылся.

Впоследствии сотрудники батальона ДПС ГАИ установили личность виновника ДТП, когда его нашли, владелец Audi был пьян.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка.