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Водитель в Брестском районе насмерть сбил односельчанина и сбежал
08.11.2017 10:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Брестском районе водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Фото: МЧС Беларуси
Авария произошла накануне около 23:30 на 25-м километре автодороги Н-134 "Жабинка – Мотыкалы" вблизи деревни Зеленец.
"По предварительной информации, 32-летний житель деревни Вистычи, управляя автомобилем Audi А6, совершил наезд на 36-летнего односельчанина", – сказали в ГАИ.
По информации инспекции, от полученных травм пешеход скончался на месте, а водитель машины с места аварии скрылся.
Впоследствии сотрудники батальона ДПС ГАИ установили личность виновника ДТП, когда его нашли, владелец Audi был пьян.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка.
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Сотрудники батальона ГАИ установили личность виновника ДТП, когда его нашли, владелец Audi был пьян.
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