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Водитель в Брестском районе насмерть сбил односельчанина и сбежал

08.11.2017 10:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Брестском районе водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Водитель в Брестском районе насмерть сбил односельчанина и сбежал
© Фото: МЧС Беларуси
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Авария произошла накануне около 23:30 на 25-м километре автодороги Н-134 "Жабинка – Мотыкалы" вблизи деревни Зеленец.

"По предварительной информации, 32-летний житель деревни Вистычи, управляя автомобилем Audi А6, совершил наезд на 36-летнего односельчанина", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, от полученных травм пешеход скончался на месте, а водитель машины с места аварии скрылся.

Впоследствии сотрудники батальона ДПС ГАИ установили личность виновника ДТП, когда его нашли, владелец Audi был пьян.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники батальона ГАИ установили личность виновника ДТП, когда его нашли, владелец Audi был пьян.

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