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Поезд "Москва-Гомель" в Подмосковье столкнулся с грузовиком

15.11.2017 02:30 — ЧП | Tut.by  
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На перегоне Одинцово — Голицыно поезд № 55 Москва — Гомель столкнулся с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Инцидент произошел в 22.05 14 ноября. На регулируемом железнодорожном переезде 37 км перегона Одинцово — Голицыно Белорусского направления Московской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на пути и столкнулся с приближающимся поездом № 55 Москва — Гомель. По предварительной информации, никто не пострадал. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

Из-за ДТП произошла задержка в движении поездов № 1 Москва — Минск и № 3 Москва — Брест. Кроме того, с увеличенными интервалами следовали электрички Белорусского направления.

В 00.42 железнодорожники полностью восстановили движение поездов.

Поезд № 55 Москва — Гомель отбуксировали на станцию Одинцово, где ему меняют локомотив, после чего он отправится в Беларусь.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Из-за ДТП произошла задержка в движении поездов № 1 Москва - Минск и № 3 Москва - Брест.

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