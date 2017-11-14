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Задержан предприниматель Михаил Ситник

15.11.2017 11:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Комитет госконтроля подтвердил Sputnik информацию о задержании предпринимателя Михаила Ситника, одного из руководителей предприятия "ИмобиленИнвест" и отца победительницы детского "Евровидения" 2005 года Ксении Ситник.

Задержан предприниматель Михаил Ситник
© YouTube / МВД Республики Беларусь
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В октябре в белорусских СМИ появилась информация о двойных продажах помещений в ФОКе на пересечении столичных улиц Рафиева и Белецкого в Малиновке, который строит компания Михаила Ситника. Партнеры по строительству спортивно-оздоровительного комплекса в Малиновке начали предъявлять Михаилу Ситнику претензии. На предприятии была проведена проверка, которая показала, что одни и те же помещения продавались по несколько раз и договоры были заключены на такое количество площадей, какого попросту нет в ФОКе.

Открытие комплекса по разным причинам неоднократно откладывалось, хотя многие уже успели купить в него абонементы.

Бывшая супруга Михаила Ситника и мама Ксении, Светлана Стаценко, информацию о задержании экс-супруга комментировать не стала, сославшись на то, что не располагает данными, – она только что вернулась из заграничной командировки.

 
Теги: Минск
 
 
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В оздоровительном комплексе, который строит его компания, одни и те же площади продавались по несколько раз.

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