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Жителя Барановичей подозревают в насилии над 68-летней женщиной

15.11.2017 15:29 — ЧП | Tut.by  
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В Ивацевичах возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении пожилой жительницы города. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Мужчина напал на женщину 19 октября на улице Советской в Ивацевичах. Под угрозой применения насилия он пытался склонить 68-летнюю женщину к интимной близости, но проходивший мимо мужчина спугнул злоумышленника. Тот оставил женщину и скрылся с места происшествия.

Установить личность злоумышленника помогли записи с камер видеонаблюдения. Кроме того на месте преступления он обронил мобильный телефон, который в тот день подключил на свою фамилию, а на вокзале оставил свой паспорт.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело за «действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей с применением насилия». Максимальное наказание, которое ему может грозить в соответствии с санкцией статьи, — до семи лет лишения свободы.

 
 
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Подозреваемый на улице угрожал пожилой женщине и пытался склонить ее к близости.

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