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Пьяный пассажир "заминировал" московский аэропорт "Домодедово"

04.12.2017 09:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек — Sputnik. Задержан пассажир, который сообщил о бомбе в аэропорту "Домодедово" в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел накануне вечером. Во время прохождения досмотра при входе в воздушную гавань пассажир сообщил о том, что у него находится взрывное устройство.

Службы безопасности аэропорта перекрыли один из входов, однако во время досмотра взрывчатых веществ у пассажира не было обнаружено. Мужчину доставили в дежурную часть, обстоятельства случившегося выясняет транспортная полиция.

По информации правоохранителей, задержанный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что обслуживание рейсов и пассажиров во время инцидента не прекращалось.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина при входе в воздушную гавань заявил о наличии у него взрывного устройства.

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