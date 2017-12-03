МИНСК, 4 дек — Sputnik. Задержан пассажир, который сообщил о бомбе в аэропорту "Домодедово" в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел накануне вечером. Во время прохождения досмотра при входе в воздушную гавань пассажир сообщил о том, что у него находится взрывное устройство.

Службы безопасности аэропорта перекрыли один из входов, однако во время досмотра взрывчатых веществ у пассажира не было обнаружено. Мужчину доставили в дежурную часть, обстоятельства случившегося выясняет транспортная полиция.

По информации правоохранителей, задержанный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что обслуживание рейсов и пассажиров во время инцидента не прекращалось.