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Пьяный пассажир "заминировал" московский аэропорт "Домодедово"
04.12.2017 09:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек — Sputnik. Задержан пассажир, который сообщил о бомбе в аэропорту "Домодедово" в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошел накануне вечером. Во время прохождения досмотра при входе в воздушную гавань пассажир сообщил о том, что у него находится взрывное устройство.
Службы безопасности аэропорта перекрыли один из входов, однако во время досмотра взрывчатых веществ у пассажира не было обнаружено. Мужчину доставили в дежурную часть, обстоятельства случившегося выясняет транспортная полиция.
По информации правоохранителей, задержанный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Отмечается, что обслуживание рейсов и пассажиров во время инцидента не прекращалось.
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Мужчина при входе в воздушную гавань заявил о наличии у него взрывного устройства.
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