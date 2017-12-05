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Спасатели МЧС вытащили из болота под Лепелем тонущего человека
06.12.2017 08:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Лепельском районе мужчину, который тонул в болоте, сообщили Sputnik в среду в Витебском областном УМЧС.
Сообщение в дежурную часть о том, что в болоте, расположенном вблизи населенного пункта Залесье, тонет человек, поступило в МЧС накануне в 14:47.
"Работниками МЧС был спасен нигде не работающий 35-летний гражданин", – сказали в управлении.
Там также проинформировали, что пострадавшего с общим переохлаждением организма скорая доставила в местную больницу для оказания медицинской помощи.
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Пострадавшего с общим переохлаждением организма скорая доставила в местную больницу для оказания медицинской помощи.
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