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Спасатели МЧС вытащили из болота под Лепелем тонущего человека

06.12.2017 08:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Лепельском районе мужчину, который тонул в болоте, сообщили Sputnik в среду в Витебском областном УМЧС.

Спасатели МЧС вытащили из болота под Лепелем тонущего человека
© Pixabay
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Сообщение в дежурную часть о том, что в болоте, расположенном вблизи населенного пункта Залесье, тонет человек, поступило в МЧС накануне в 14:47.

"Работниками МЧС был спасен нигде не работающий 35-летний гражданин", – сказали в управлении.

Там также проинформировали, что пострадавшего с общим переохлаждением организма скорая доставила в местную больницу для оказания медицинской помощи.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Пострадавшего с общим переохлаждением организма скорая доставила в местную больницу для оказания медицинской помощи.

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