|
Ушла из дома и не вернулась: в Бресте разыскивают школьницу
06.12.2017 19:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Девочка ушла из дома в неизвестном направлении 2 декабря, ее местонахождение до сих пор неизвестно, сообщили в среду в УВД Брестского облисполкома.
Сотрудники милиции в Бресте разыскивают пропавшую 13-летнюю Арину Литвинчук. Сообщается, что школьница может находиться в компаниях лиц, злоупотребляющих спиртными напитками.
Девочка была одета в черную куртку с капюшоном, черные облегающие брюки, рубашку в клетку и вязаную шапку серого цвета.
Пропавшая в Бресте Арина Литвинчук
Также в УВД сообщили приметы школьницы: рост 160-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, крашеные, длиною до плеч. На пояснице имеется родинка.
Правоохранители обратились с просьбой в случае получения какой-либо информации о местонахождении Арины Литвинчук сообщить ее по телефонам 8033 9004555, 8029 7910078, 479132, 479050 либо по номеру 102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пропавшая может находиться в компаниях лиц, злоупотребляющих спиртными напитками.
|
Архив (ЧП)
Комментарии