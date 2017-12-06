Ушла из дома и не вернулась: в Бресте разыскивают школьницу

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Девочка ушла из дома в неизвестном направлении 2 декабря, ее местонахождение до сих пор неизвестно, сообщили в среду в УВД Брестского облисполкома.

Сотрудники милиции в Бресте разыскивают пропавшую 13-летнюю Арину Литвинчук. Сообщается, что школьница может находиться в компаниях лиц, злоупотребляющих спиртными напитками.

Девочка была одета в черную куртку с капюшоном, черные облегающие брюки, рубашку в клетку и вязаную шапку серого цвета.



© Фото: УВД Брестского облисполкома Пропавшая в Бресте Арина Литвинчук

Также в УВД сообщили приметы школьницы: рост 160-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, крашеные, длиною до плеч. На пояснице имеется родинка.

Правоохранители обратились с просьбой в случае получения какой-либо информации о местонахождении Арины Литвинчук сообщить ее по телефонам 8033 9004555, 8029 7910078, 479132, 479050 либо по номеру 102.