﻿ Польские пограничники забрали у белорусов дорогой кроссовер BMW X6. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Польские пограничники забрали у белорусов дорогой кроссовер BMW X6

07.12.2017 22:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Двое белорусов лишись в Польше кроссовера BMW X6 в связи с тем, что машина находилась в базе Интерпола как угнанная, сообщила в четверг пресс-служба Подляшского отделения погранслужбы Польши.

Польские пограничники забрали у белорусов дорогой кроссовер BMW X6
© Фото: погранслужба Польши
Rolls Royse и еще два раритета пытался вывезти белорус из Польши

Белорусы – 33-летняя женщина и 43-летний мужчина – пересекали границу накануне в пункте пропуска "Бобровники".

"После проверки автомобиля выяснилось, что он находится в базе данных Интерпола как угнанный на территории России", – сказали в пресс-службе.

При этом водитель машины польским пограничникам во время разбирательства пояснил, что BMW принадлежит его сестре.

По информации пресс-службы, граждан допросили в качестве свидетелей и отпустили, а машина, стоимость которой составляет около 34 тысяч долларов, была передана полиции.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Граждан допросили в качестве свидетелей и отпустили, а машина, стоимость которой составляет около 34 тысяч долларов, была передана полиции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Украинец ехал к другу в Браслав и вез с собой патроны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика