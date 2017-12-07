Польские пограничники забрали у белорусов дорогой кроссовер BMW X6

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Двое белорусов лишись в Польше кроссовера BMW X6 в связи с тем, что машина находилась в базе Интерпола как угнанная, сообщила в четверг пресс-служба Подляшского отделения погранслужбы Польши.

Белорусы – 33-летняя женщина и 43-летний мужчина – пересекали границу накануне в пункте пропуска "Бобровники".

"После проверки автомобиля выяснилось, что он находится в базе данных Интерпола как угнанный на территории России", – сказали в пресс-службе.

При этом водитель машины польским пограничникам во время разбирательства пояснил, что BMW принадлежит его сестре.

По информации пресс-службы, граждан допросили в качестве свидетелей и отпустили, а машина, стоимость которой составляет около 34 тысяч долларов, была передана полиции.