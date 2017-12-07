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Польские пограничники забрали у белорусов дорогой кроссовер BMW X6
07.12.2017 22:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек – Sputnik. Двое белорусов лишись в Польше кроссовера BMW X6 в связи с тем, что машина находилась в базе Интерпола как угнанная, сообщила в четверг пресс-служба Подляшского отделения погранслужбы Польши.
Белорусы – 33-летняя женщина и 43-летний мужчина – пересекали границу накануне в пункте пропуска "Бобровники".
"После проверки автомобиля выяснилось, что он находится в базе данных Интерпола как угнанный на территории России", – сказали в пресс-службе.
При этом водитель машины польским пограничникам во время разбирательства пояснил, что BMW принадлежит его сестре.
По информации пресс-службы, граждан допросили в качестве свидетелей и отпустили, а машина, стоимость которой составляет около 34 тысяч долларов, была передана полиции.
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Граждан допросили в качестве свидетелей и отпустили, а машина, стоимость которой составляет около 34 тысяч долларов, была передана полиции.
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