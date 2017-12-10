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Неизвестные повредили польский автобус во Львовской области

10.12.2017 22:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 дек — Sputnik. Злоумышленники в ночь на воскресенье повредили автобус с польскими регистрационными знаками в Львовской области, правоохранители расследуют инцидент.

Согласно информации управления Нацполиции в области, поврежденное транспортное средство было припарковано на стоянке у отеля. Неизвестные испортили внешнюю обшивку багажного отделения и боковое стекло автобуса.

По данным полиции, никто не пострадал.

Глава украинского МИД Павел Климкин написал в Twitter, что решительно осуждает провокации в отношении польского автобуса.

"Кто-то настойчиво пытается рассорить нас с Польшей и сорвать визит президента Анджея Дуды. Сделаем все, чтобы расследовать этот инцидент. А провокаторам скажу — не получится!" – говорится в сообщении.

​Визит польского лидера в Украину ожидается 13 декабря.

Тем временем украинские СМИ сообщают, что польский автобус был поврежден взрывным устройством.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МИД Украины Павел Климкин назвал "провокацией" инцидент, произошедший с автобусом под Львовом.

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