|
Неизвестные повредили польский автобус во Львовской области
10.12.2017 22:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 дек — Sputnik. Злоумышленники в ночь на воскресенье повредили автобус с польскими регистрационными знаками в Львовской области, правоохранители расследуют инцидент.
Согласно информации управления Нацполиции в области, поврежденное транспортное средство было припарковано на стоянке у отеля. Неизвестные испортили внешнюю обшивку багажного отделения и боковое стекло автобуса.
По данным полиции, никто не пострадал.
Глава украинского МИД Павел Климкин написал в Twitter, что решительно осуждает провокации в отношении польского автобуса.
"Кто-то настойчиво пытается рассорить нас с Польшей и сорвать визит президента Анджея Дуды. Сделаем все, чтобы расследовать этот инцидент. А провокаторам скажу — не получится!" – говорится в сообщении.
Визит польского лидера в Украину ожидается 13 декабря.
Тем временем украинские СМИ сообщают, что польский автобус был поврежден взрывным устройством.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал "провокацией" инцидент, произошедший с автобусом под Львовом.
|
Архив (ЧП)
Комментарии