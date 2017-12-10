Неизвестные повредили польский автобус во Львовской области

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Злоумышленники в ночь на воскресенье повредили автобус с польскими регистрационными знаками в Львовской области, правоохранители расследуют инцидент.

Согласно информации управления Нацполиции в области, поврежденное транспортное средство было припарковано на стоянке у отеля. Неизвестные испортили внешнюю обшивку багажного отделения и боковое стекло автобуса.

По данным полиции, никто не пострадал.

Глава украинского МИД Павел Климкин написал в Twitter, что решительно осуждает провокации в отношении польского автобуса.

"Кто-то настойчиво пытается рассорить нас с Польшей и сорвать визит президента Анджея Дуды. Сделаем все, чтобы расследовать этот инцидент. А провокаторам скажу — не получится!" – говорится в сообщении.

Рішуче засуджую провокацію щодо польського автобуса,який знаходився на паркінгу неподалік Львова.Обійшлося без жертв!Хтось настирливо намагається розсварити нас з Польщею та зірвати візит Президента А.Дуди.Зробимо все,щоб розслідувати цей інцидент.А провокаторам скажу — не вийде! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 10, 2017

​Визит польского лидера в Украину ожидается 13 декабря.

Тем временем украинские СМИ сообщают, что польский автобус был поврежден взрывным устройством.