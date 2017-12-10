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Две машины в Минске повреждены упавшим из-за снега деревом
11.12.2017 11:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек — Sputnik. В воскресенье 10 декабря в разных районах Минска из-за большой снеговой нагрузки упали 8 деревьев, в результате падения одного из них были повреждены два автомобиля, сообщили в Минском городском управлении МЧС.
"В одном случае падение дерева произошло на легковые автомобили "Рено Меган" и "Шевроле Камаро" во дворе жилого дома по улице Розы Люксембург, 168. В результате падения дерева автомобили получили незначительные механические повреждения", — рассказали спасатели.
Сотрудники МЧС Беларуси убирают упавшие после снегопада деревья
Падения деревьев были зафиксированы по улицам Ельницкой, Калинина, Одоевского, Понамарева, Шишкина, Розы Люксембург, а также проспектам Независимости и Рокоссовского. Сотрудники МЧС были привлечены к распиловке аварийных деревьев. Обошлось без пострадавших.
Деревья опасно наклонились под весом налипшего на них снега
Сильный снег прошел по Минской, Витебской и востоку Брестской области в ночь на 10 декабря. Синоптики
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Вчера в Минске после сильного снегопада упало 8 деревьев, одно из них придавило два припаркованных автомобиля.
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