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Две машины в Минске повреждены упавшим из-за снега деревом

11.12.2017 11:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. В воскресенье 10 декабря в разных районах Минска из-за большой снеговой нагрузки упали 8 деревьев, в результате падения одного из них были повреждены два автомобиля, сообщили в Минском городском управлении МЧС.

"В одном случае падение дерева произошло на легковые автомобили "Рено Меган" и "Шевроле Камаро" во дворе жилого дома по улице Розы Люксембург, 168. В результате падения дерева автомобили получили незначительные механические повреждения", — рассказали спасатели.

Две машины в Минске повреждены упавшим из-за снега деревом
© Фото: МЧС Республики Беларусь
Сотрудники МЧС Беларуси убирают упавшие после снегопада деревья

Падения деревьев были зафиксированы по улицам Ельницкой, Калинина, Одоевского, Понамарева, Шишкина, Розы Люксембург, а также проспектам Независимости и Рокоссовского. Сотрудники МЧС были привлечены к распиловке аварийных деревьев. Обошлось без пострадавших.

Две машины в Минске повреждены упавшим из-за снега деревом
© Фото: МЧС Республики Беларусь
Деревья опасно наклонились под весом налипшего на них снега

Сильный снег прошел по Минской, Витебской и востоку Брестской области в ночь на 10 декабря. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности и на понедельник 11 декабря из-за гололедицы.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера в Минске после сильного снегопада упало 8 деревьев, одно из них придавило два припаркованных автомобиля.

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