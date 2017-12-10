Неизвестные из ТЦ Dana Mall украли огромный рекламный бургер

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Сотрудники милиции разыскивают в Минске неизвестных, которые в ТЦ Dana Mall украли рекламный бургер, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 11 ноября текущего года в торговом центре, расположенном на улице Петра Мстиславца: вечером с третьего этажа ТЦ пропал макет бургера стоимостью более 600 рублей.

"На записях камер видеонаблюдения видно, что около 21:40 молодой человек забрал макет "бургера", который находился возле одного из ресторанов быстрого питания", – сказали в ГУВД.

По информации правоохранителей, подозреваемому около 25-30 лет, его рост составляет около 175 сантиметров, был в черной куртке, синих джинсах и бордовых кроссовках.

В минской милиции попросили граждан, которым что-либо известно о разыскиваемых, сообщить данную информацию в Первомайское.