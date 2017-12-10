ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неизвестные из ТЦ Dana Mall украли огромный рекламный бургер

11.12.2017 15:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Сотрудники милиции разыскивают в Минске неизвестных, которые в ТЦ Dana Mall украли рекламный бургер, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Неизвестные из ТЦ Dana Mall украли огромный рекламный бургер
© Pixabay
Россиянин закрыл курьера в съемной квартире, украв у него фотоаппарат

Инцидент произошел 11 ноября текущего года в торговом центре, расположенном на улице Петра Мстиславца: вечером с третьего этажа ТЦ пропал макет бургера стоимостью более 600 рублей.

"На записях камер видеонаблюдения видно, что около 21:40 молодой человек забрал макет "бургера", который находился возле одного из ресторанов быстрого питания", – сказали в ГУВД.

По информации правоохранителей, подозреваемому около 25-30 лет, его рост составляет около 175 сантиметров, был в черной куртке, синих джинсах и бордовых кроссовках.

В минской милиции попросили граждан, которым что-либо известно о разыскиваемых, сообщить данную информацию в Первомайское.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минской милиции попросили граждан, которым что-либо известно о разыскиваемых, сообщить данную информацию в Первомайское.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Американский военный скончался в магазине Львова от сердечного приступа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика