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В Украине 10-летний мальчик нашел самодельное оружие и случайно выстрелил в 2-летнюю сестру

12.12.2017 11:54 — ЧП | Tut.by  
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В Днепропетровской области 10-летний мальчик нашел огнестрельное оружие и случайно выстрелил в свою 2-летнюю сестру, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

Несчастный случай произошел в одной из деревень Днепропетровской области 11 декабря. Четверо детей были дома одни. Их родители оставили детей с дедушкой и уехали по делам, а тот ушел на рынок.

«Десятилетний мальчик, гуляя на улице, нашел самодельное огнестрельное устройство на свалке. Принес эту „находку“ домой показать другим детям и невольным выстрелом убил свою двухлетнюю сестру», — написал представитель полиции.

 
 
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Инцидент произошел в одной из деревень Днепропетровской области 11 декабря.

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