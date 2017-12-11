|
Трактор рухнул в реку в Мостовском районе: нашли тела двух погибших
12.12.2017 16:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек — Sputnik. Мостовский районный отдел Следственного комитета начал проверку в связи с гибелью двух человек, тела которых извлечены из воды, сообщили в СК.
11 декабря в местный РОВД поступило сообщение о том, что в реке Щара между деревнями Дворок и Макары обнаружен трактор "Т-40" с прицепом.
© Фото: ГУВД Мингорисполкома
"Утром во вторник спасатели ОСВОД в воде был обнаружен без признаков жизни управлявший им трактором мужчина", — сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
По его словам была получена информация о возможном наличии второй жертвы – 52-летнего местного жителя, поисковые работы были продолжены.
"Второй мужчина был обнаружен без признаков жизни в болотистой местности недалеко от деревни Макары", — уточнил Шершеневич.
Трактор и прицеп подняты из воды при помощи специальной техники.
Как сообщила официальный представитель УГКСЭ по Гродненской области Мария Лешик, начато проведение судебно-медицинских экспертиз в отношении умерших, которая позволит установить причину их смертей и возможное наличие алкоголя в крови. Кроме того, будет проведен ряд криминалистических экспертиз для установления имевших место событий.
По окончанию проверки следователи дадут правовую оценку произошедшему.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели и водолазы извлекли из воды трактор с прицепом, тела погибших, проводится проверка.
|
Архив (ЧП)
Комментарии