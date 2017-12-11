Трактор рухнул в реку в Мостовском районе: нашли тела двух погибших

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Мостовский районный отдел Следственного комитета начал проверку в связи с гибелью двух человек, тела которых извлечены из воды, сообщили в СК.

11 декабря в местный РОВД поступило сообщение о том, что в реке Щара между деревнями Дворок и Макары обнаружен трактор "Т-40" с прицепом.



© Фото: ГУВД Мингорисполкома Пьяный водитель перевернулся на Ford в Минске из-за лопнувшего колеса

"Утром во вторник спасатели ОСВОД в воде был обнаружен без признаков жизни управлявший им трактором мужчина", — сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

По его словам была получена информация о возможном наличии второй жертвы – 52-летнего местного жителя, поисковые работы были продолжены.

"Второй мужчина был обнаружен без признаков жизни в болотистой местности недалеко от деревни Макары", — уточнил Шершеневич.

Трактор и прицеп подняты из воды при помощи специальной техники.

Как сообщила официальный представитель УГКСЭ по Гродненской области Мария Лешик, начато проведение судебно-медицинских экспертиз в отношении умерших, которая позволит установить причину их смертей и возможное наличие алкоголя в крови. Кроме того, будет проведен ряд криминалистических экспертиз для установления имевших место событий.

По окончанию проверки следователи дадут правовую оценку произошедшему.