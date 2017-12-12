Сильное землетрясение произошло на востоке Ирана

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Подземный толчок магнитудой 6,1 зафиксирован в восточной части Ирана в 59 км от города Керман, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.



© REUTERS/ Ako Rasheed Иран скорбит о жертвах стихийного бедствия

Толчки были зафиксированы во вторник в 21:41 (00:41 среды по минскому времени) на востоке страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

Менее чем через 10 минут в той же местности произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,1.

По данным властей региона, погибших в результате толчков нет.

Землетрясения в регионе

Регион достаточно часто страдает от подземных толчков. Так, землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в западной части Ирана в понедельник, 11 декабря.

А в ноябре на границе Ирана и Ирака случилось разрушительное по своим последствиям землетрясение, магнитуда которого составила 7,1 балла. Оно было названо самым смертоносным за 2017 год. Толчки привели к гибели более 400 человек, около 7 тысяч пострадало. В регионе была нарушена подача электроэнергии, связь, автосообщение. Тысячи людей покинули свои дома, опасаясь обрушений.

Последнее подобное крупное землетрясение произошло в Иране в 1990 году. Тогда погибло около 40 тысяч человек.