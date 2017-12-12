|
Сильное землетрясение произошло на востоке Ирана
13.12.2017 06:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек — Sputnik. Подземный толчок магнитудой 6,1 зафиксирован в восточной части Ирана в 59 км от города Керман, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
© REUTERS/ Ako Rasheed
Толчки были зафиксированы во вторник в 21:41 (00:41 среды по минскому времени) на востоке страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.
Менее чем через 10 минут в той же местности произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,1.
По данным властей региона, погибших в результате толчков нет.
Землетрясения в регионе
Регион достаточно часто страдает от подземных толчков. Так, землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в западной части Ирана в понедельник, 11 декабря.
А в ноябре на границе Ирана и Ирака
Последнее подобное крупное землетрясение произошло в Иране в 1990 году. Тогда погибло около 40 тысяч человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло на востоке Ирана, пострадавших нет.
|
Архив (ЧП)
Комментарии