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Сильное землетрясение произошло на востоке Ирана

13.12.2017 06:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек — Sputnik. Подземный толчок магнитудой 6,1 зафиксирован в восточной части Ирана в 59 км от города Керман, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Сильное землетрясение произошло на востоке Ирана
© REUTERS/ Ako Rasheed
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Толчки были зафиксированы во вторник в 21:41 (00:41 среды по минскому времени) на востоке страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

Менее чем через 10 минут в той же местности произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,1.

По данным властей региона, погибших в результате толчков нет.

Землетрясения в регионе

Регион достаточно часто страдает от подземных толчков. Так, землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в западной части Ирана в понедельник, 11 декабря.

А в ноябре на границе Ирана и Ирака случилось разрушительное по своим последствиям землетрясение, магнитуда которого составила 7,1 балла. Оно было названо самым смертоносным за 2017 год. Толчки привели к гибели более 400 человек, около 7 тысяч пострадало. В регионе была нарушена подача электроэнергии, связь, автосообщение. Тысячи людей покинули свои дома, опасаясь обрушений.

Последнее подобное крупное землетрясение произошло в Иране в 1990 году. Тогда погибло около 40 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло на востоке Ирана, пострадавших нет.

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