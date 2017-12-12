На рабочего из Новополоцка обрушилась тонна песка. Он выжил благодаря коллегам

Житель Новополоцка пострадал во время земляных работ в частном секторе — его засыпало землей, сообщил местный телеканал «Вектор ТВ» .

11 декабря на участке рядом с ГСК № 4 рабочие прокладывали трубы. В это время обрушился грунт, и одного из мужчин засыпало примерно тонной песка. Его коллеги сами вытащили пострадавшего. Своевременно приехали также спасатели и медики. Все это спасло мужчине жизнь.

С травмой грудной клетки мужчину госпитализировали. Он находится в реанимации, врачи характеризуют его состояние как стабильное.

Идет проверка, соблюдали ли рабочие технику безопасности.