|
Фура врезалась в автобус с детьми во Флориде: пострадало 22 человека
14.12.2017 07:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Грузовик столкнулся со школьным автобусом, который забирал детей после занятий, в американском штате Флорида, сообщают местные СМИ.
В результате аварии госпитализировано 22 человека.
Инцидент произошел в округе Хайлендс в среду утром (вечер среды по минскому времени). Как сообщили СМИ, автобус сделал остановку для посадки детей. При этом водитель фуры, которая следовала сзади, не заметил маневра и врезался в автобус. В результате ДТП автобус перевернулся.
По предварительным данным, которые сообщила полиция, в столкновении виноват водитель фуры.
Два школьника получили серьезные травмы и были направлены в больницу. Остальные после осмотра выписаны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель грузовой фуры не заметил маневра школьного автобуса, в котором находилось 39 человек, и врезался в него.
|
Архив (ЧП)
Комментарии