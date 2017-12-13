Фура врезалась в автобус с детьми во Флориде: пострадало 22 человека

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Грузовик столкнулся со школьным автобусом, который забирал детей после занятий, в американском штате Флорида, сообщают местные СМИ.

В результате аварии госпитализировано 22 человека.

Инцидент произошел в округе Хайлендс в среду утром (вечер среды по минскому времени). Как сообщили СМИ, автобус сделал остановку для посадки детей. При этом водитель фуры, которая следовала сзади, не заметил маневра и врезался в автобус. В результате ДТП автобус перевернулся.

По предварительным данным, которые сообщила полиция, в столкновении виноват водитель фуры.

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Два школьника получили серьезные травмы и были направлены в больницу. Остальные после осмотра выписаны.