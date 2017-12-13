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"Трудоустройство" сына сторожем вылилось для директора СШ в срок

14.12.2017 18:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 дек – Sputnik. Суд Пружанского района приговорил бывшего директора одной из средних школ к трем годам лишения свободы за фиктивное трудоустройство в учреждение образования сына, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

"Трудоустройство" сына сторожем вылилось для директора СШ в срок
CC BY-SA 2.0 / screw badluck / Ball
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Махинации 56-летней женщины были выявлены при проведении прокурорской проверки. Директор одной из школ района в январе 2013 года фиктивно трудоустроила в США сторожем сына, который "проработал" там до сентября 2016-го. По факту были возбуждены два дела – в отношении руководителя США (по ч. 3 ст. 210 УК) и ее подчиненного – заведующего хозяйством (ч. 1 ст. 427 УК).

"Она сама написала и подписала заявление от имени сына о приеме на работу, а также подписала от имени сына контракт, который якобы был заключен с ним", – сказал Иванюк.

По его словам, затем директор дала указание заведующему хозяйством вносить в табели учета рабочего времени сведения об отработанных сторожем часах, хотя фактически сын обвиняемой в школе не появлялся. Сторожу за три года выплатили более 8000 рублей, которые присвоила руководитель СШ.

Иванюк также отметил, что суд Пружанского района бывшему директору школы в качестве наказания назначил три года лишения свободы, завхозугод исправительных работ.

 
Теги: Минск
 
 
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Сторожу за три года выплатили более 8000 рублей, которые присвоила руководитель СШ.

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