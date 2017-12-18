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"Горящие" выходные: на пожарах в Беларуси за сутки погибло 5 человек
18.12.2017 10:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек — Sputnik. Пять человек погибли минувшие сутки на пожарах в Беларуси: двое в Брестской области и трое – в Витебской.
© Sputnik / Виктор Толочко
Утром в воскресенье (около 10 часов) – спасатели Брестского УМЧС выезжали на вызов в деревню Ляховцы Малоритского района, где горел частный деревенский дом. Хозяин, 1970 года рождения, погиб. Еще одного погибшего в огне спасатели обнаружили в сгоревшем жилом доме в деревне Мотоль Ивановского района в ночь на понедельник.
В обоих случаях среди рассматриваемых причин пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Впрочем, в первом случае спасатели не исключают, что причиной могло быть также нарушение правил эксплуатации печей или обогревателей.
Два тела обнаружили витебские спасатели в потушенном доме в деревне Кривое Толочинского района. Мужчине было 63, женщине — 58. Еще одна женщина погибла на пожаре в деревне Огородники Витебского района в ночь на понедельник.
В Минской области спасатели выезжали на тушение пожаров восемь раз. Во всех случаях обошлось без пострадавших. В Слуцке из огня была спасена пожилая женщина. Сообщение о пожаре поступило спасателям около 21 часа в воскресенье.
Пожар в частном доме в Слуцке
"Прибывшие подразделения МЧС обнаружили, что открытым пламенем горит веранда. Было известно, что в доме проживает пенсионерка 1941 года рождения с сыном. Спасатели при проведении разведки в коридоре обнаружили хозяйку и вывели ее на улицу. Пенсионерка была осмотрена бригадой скорой медицинской помощи, в госпитализации не нуждалась. Сына на момент возникновения пожара дома не было", — рассказали в УМЧС по Минской области.
В качестве одной из версий причины пожара рассматривается нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, иными словами, короткое замыкание электропроводки.
Возгорание в гараже в Минске
В Минске в ночь на понедельник горел гараж на улице Монтажников. В результате пожара повреждено имущество и лакокрасочное покрытие легкового автомобиля "Ситроен Ксантия", 1999 года выпуска. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Виновное лицо — знакомый хозяйки гаража, уточнили в УМЧС по Минску.
В Гродненской области спасатели дважды выезжали на пожары, в Могилевской — один. И лишь в Гомельской области за прошедшие сутки пожаров не зарегистрировано.
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Тушить пожары спасатели в минувшие сутки выезжали почти во всех областях страны – без огненных ЧП обошлось только в Гомельской области.
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