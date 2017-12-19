Литовец, перевозивший гашиш, может лишиться свободы на 12 лет

МИНСК, 19 дек – Sputnik. В отношении гражданина Литвы, совершившего попытку ввезти в Беларусь более 350 килограммов гашиша, возбуждено уголовное дело, он может лишиться свободы сроком на 12 лет, об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ.



© Sputnik/ / ГТК Беларуси Видеофакт: рекордную партию гашиша задержали белорусские таможенники

"В настоящее время проводятся неотложные следственные действия в продолжение тех, которые уже проведены Государственным таможенным комитетом. В ближайшее время будут приняты все меры по установлению маршрута передвижения и всех причастных к перемещению виновных лиц", – рассказал заместитель председателя Следственного комитета Беларуси Сергей Аземша.

Ранее сообщалось, что литовца, перевозившего крупнейшую за год партию наркотических средств – 355,5 килограмма гашиша – задержали сотрудники таможни в минувшую субботу в пункте пропуска "Урбаны". Подозрительный грузовик DAF, который по документам перевозил кормовые добавки из Литвы в Россию, отправили на досмотр и при сканировании обнаружили перемотанные скотчем брикеты за передней стенкой полуприцепа. В брикетах оказался гашиш.

"На брикетах с гашишем были маркировочные обозначения в виде знака евро и звездочки. При всех крупных задержаниях, которые были в Беларуси, гашиш имел такую же маркировку, наиболее вероятным местом его производства считается Марокко", – отметил заместитель председателя Государственного комитета судмедэкспертиз Сергея Евмененко.

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